Медицинский скандал на Волыни: женщина, которую отчитал диспетчер скорой, умерла с телефоном в руке

Инцидент произошел в одном из поселов городского типа.

На Волыни 61-летняя Ольга умерла после звонка в скорую

В поселке городского типа Иваничи Волынской области 61-летняя Ольга позвонила в скорую помощь, диспетчер ее отчитывала, не записала адрес, женщина умерла с телефоном в руке.

После случившегося разгорелся медицинский скандал, на скорой назначили служебное расследование, а диспетчер, принявшая звонок, уволилась по собственному желанию, пишет ТСН со ссылкой на мужа умершей Николая Холмецкого и врачей.

По словам мужчины, в день, когда жене стало плохо, он не был рядом, а в Киеве навещал сына. Когда женщина перестала отвечать на звонки, попросил сестру ее проведать, и та увидела Ольгу уже неживой.

"Она, видимо, хотела воды попить. И держала телефон. И тут после звонка потеряла сознание", — отметил вдовец и добавил, что официальная причина смерти его жены — острая коронарная недостаточность и внезапная сердечная смерть.

Последний звонок в телефоне был в скорую, есть распечатка разговора с диспетчером. На жалобу о том, что ей плохо, женщине говорят: "Бабушка, ну-ка успокойтесь! Будете причитать, я не пойму, положу трубку и будете причитать себе".

По данным издания, разговор длился минуту, советов диспетчер не дал, адреса больной не спросил и машину к ней не направил. Просто посреди разговора больная внезапно замолчала, но диспетчера это не насторожило.

"Диспетчер поступил крайне непрофессионально: вступил в полемику вместо того, чтобы спросить адрес, посоветовать, что принять на данный момент, чтобы уменьшить те боли", — сказал и.о. главного врача областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль.

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