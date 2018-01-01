Melovina провели на Евровидение-2018 в Португалию: фото и видео

Фанаты ждали музыканта в аэропорту.
Как сообщается в сюжете ТСН, несколько десятков поклонников украинского исполнителя пришли в терминал, чтобы поддержать его и пожелать победы.
Поклонники ждали, когда Melovin раздаст многочисленные интервью, а затем бросились делать с ним селфи.
"Мне в последнее время сняться красочные сны. Я думаю, это хороший знак", - сказал певец перед посадкой в самолет.
Melovin своим выступлением закроет второй полуфинал. Он заверяет, что приготовил яркое и запоминающееся шоу. Однако у букмекеров относительно представителя Украины прогнозы не слишком оптимистичные.
Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.
Как ранее сообщалось, Melovin представил новый клип на конкурсную песню "Under The Ladder".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram