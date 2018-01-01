Melovina провели на Евровидение-2018 в Португалию: фото и видео

Фанаты ждали музыканта в аэропорту.

Melovin уехал на Евровидение-2018 Фото: скрин видео ТСН

Представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin отправился 1 мая из аэропорта "Борисполь" в Португалию, чтобы уже завтра принять участие в первой репетиции в Лиссабоне.

Как сообщается в сюжете ТСН, несколько десятков поклонников украинского исполнителя пришли в терминал, чтобы поддержать его и пожелать победы.

Поклонники ждали, когда Melovin раздаст многочисленные интервью, а затем бросились делать с ним селфи.

"Мне в последнее время сняться красочные сны. Я думаю, это хороший знак", - сказал певец перед посадкой в самолет.

Melovin своим выступлением закроет второй полуфинал. Он заверяет, что приготовил яркое и запоминающееся шоу. Однако у букмекеров относительно представителя Украины прогнозы не слишком оптимистичные.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Как ранее сообщалось, Melovin представил новый клип на конкурсную песню "Under The Ladder".

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