Меньше осадков, больше тепла. Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы

В Киеве в среду ожидается снег.

Со среды, 21 марта, накрывший Украину циклон постепенно будет отходить на северо-восток, а с 26 марта ожидается потепление, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"21 марта снег будет еще сыпать, особенно ночью. На западе — только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет", — написала Диденко в Facebbok.

Она отметила, что вытеснять его с территории Украины будет мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, который выдвинулся с Атлантики через центр Европы в Украину.

"Благодаря именно этой мощной антициклонической области осадков у нас будет все меньше, а тепло окольными путями и окольными тропами будет понемногу продираться сквозь "колючие заросли мороза". И уже с 26 марта выйдет на нормальную дорогу, то есть, с ближайшего понедельника везде начнется потепление", — отметила Диденко.

Она уточнила, что пока 21 марта ночью ожидается -3, -10 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7, -12 градусов.

Завтра днем будет 0, -5 градусов мороза, на юге от -2 до +4, в Крыму 4-10 градусов тепла.

"В Киеве в среду еще ожидается снег: ночью умеренный, днем небольшой. Ночью в -5, -7 градусов, днем -1, -3 градуса", — добавила синоптик.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в Украине весеннее потепление ожидается с 27 марта.