Мер Днепра признался, что запугивал политиков США бегством сотрудников "Южмаша" в КНДР

Филатов рассказал о ситуации на "Ююжмаше".

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации на крупнейшем ракетостроительном предприятим Украины " Южный машиностроительный завод " ("Южмаш").

В эфире телеканала "Прямий", он признался, что запугивал политиков из США, что сотрудники "Южмаша" могут сбежать в Иран или Северную Корею, если американцы "будут себе так дальше вести".

"У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?", — сказал Филатов.

Однако, мэр так и не назвал тех политиков, с которыми он встречался, и не уточнил, было ли это запугиванием или предупреждением, что может случиться, если завод закроется.

По словам Филатова, сейчас ситуация на "Южмаше" изменилась в лучшую сторону.

Он отметил, что теперь этим вопросом занимаются и президент, Кабинет министров и Верховная Рада Украины.

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Напомним. ранее американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "КНДР могла добиться успеха в испытании ракет благодаря двигателям из Украины".

В этой статье говорилось о том. что последние удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведенные Северной Кореей, "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на "черном рынке", вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". Речь шла о заводе "Южмаш".