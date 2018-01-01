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"Месть за Крымский мост". СБУ пришла в киевский офис Russia Today

Сегодня, 11:39

Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники редакции не выходят на свзяь.

russia today
Sputnik
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали работу киевского офиса телеканала Russia Today.

Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере. 

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала она.

В комментариях граждане Украины удивляются, почему офис телеканала до сих пор функционирует в Украине, а граждане России высмеивают возмущение Симоньян, вспоминая действия силовиков по отношению к оппозиционным группам и СМИ в РФ.

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Как стало известно ранее во вторник утром, 15 мая, сотрудники СБУ пришли в офис украинской редакции РИА Новости и задержали журналиста Кирилла Вышинского.

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Теги:  
Russia Today, RT, Россия сегодня, Маргарита Симоньян
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