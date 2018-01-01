Метели, снежные заносы и похолодание. В Украине объявили штормовое предупреждение

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях температура опустится до 22° мороза.

В Украине ожидаются метели, снежные заносы и похолодание newbur.ru

Утром и днем, 27 февраля, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение

"По данным Гидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях сильные снегопады, значительные метели, снежные заносы", — говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Кроме того, в в ГосЧС также предупредили граждан о сильном похолодании. Так, с 25 на 26 февраля ожидается, что температура воздуха ночью опустится до 19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях — до 22° мороза; в южной части и на Закарпатье — до 13° мороза.

26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали снег и сильные морозы.