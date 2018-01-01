Станцию метро "Петровка" в Киеве переименовали

За переименование проголосовали 70 депутатов Киевсовета.

Киевский горсовет одобрил переименование станции метро "Петровка" в "Почайную".

За принятие соответствующего проекта решения 8 февраля проголосовали 70 депутатов при необходимом минимуме в 61 голос.

Помимо "Петровки" переименованию подверглась ветка метро Куреневско-Красноармейская. Теперь линия будет называться Оболонско-Теремковская.

Общественное обсуждение переименования прошло на сайте Киевгорадминистрации в период с 1 марта 2017 до 1 мая 2017 года. Участие в голосовании приняли 1942 человека. Из них 1426 граждан (73%) поддержали переименование станции "Петровка", остальные высказались против.

Напомним, 9 августа прошлого года в Киеве проспект Московский переименовали в Степана Бандеры.