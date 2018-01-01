"Между ними таял снег". На Киевщине обитатели дома угодили в ледяную ловушку: фото

Перепады температуры от "плюса" к "минусу" едва не привели жителей дома в селе Бобрица к катастрофе.

Сотрудники ГСЧС в Киево-Святошинском районе Киевской области пришлось провести необычную спасательную операцию.

Такое сообщение в понедельник, 19 марта, опубликовали представители ведомства.

"18 марта в 14:43 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что жители села Бобрица нуждаются в помощи. Как выяснили на месте спасатели, в результате резкого таяния снега затопило частный жилой дом и прилегающую территорию. А сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе, вмерзло в лед. Кроме того, люди не могли самостоятельно покинуть дом", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели в кратчайшие сроки осуществили эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок земли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве эвакуировали посетителей торгового центра из-за звонка о бомбе.