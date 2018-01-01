В Миграционной службе открестились от депортации Саакашвили – СМИ

На запрос журналистов в ведомстве не смогли прокомментировать нашумевший инцидент.

Журналисты не могут выяснить, какое ведомство распорядилось депортировать Михаила Саакашвили Фото: REUTERS

В Государственной миграционной службе нет официальной информации о реадмиссии из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

На запрос журналистов программы "Схемы" в ведомстве заявили, что к транспортировке оппозиционера никакого отношения не имеют.

"ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - заявили в Миграционной службе.

Аналогичную информацию сообщили ранее журналистам и в Государственной пограничной службе Украины. В ведомстве отметили, что не владеют информацией об организации и финансировании частного самолета для отправки Саакашвили в Польшу. Тогда пограничники посоветовали обратиться в Миграционную службу, чиновники которой также не смогли прояснить ситуацию.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что Саакашвили был вывезен в Варшаву на самолете польского перевозчика Jet Story, стоимость перелета составила 8 тысяч евро.