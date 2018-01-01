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"Минируют поля для детей". Симоненко на росТВ опростоволосился из-за фейка об Украине

Сегодня, 13:29

Первый секретарь запрещенных украинских коммунистов продолжает мелькать в российском телеэфире.

симоненко
Петр Симоненко Скриншот
Руководитель запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко на российском федеральном телевидении выступил с фейком по поводу того, что украинские военнослужащие якобы в массовом порядке минируют все поля и, тем самым, прямо угрожают жизни и здоровью играющих там детей

Таким образом Симоненко прореагировал на заявления официального Киева о провокациях, совершаемых российским флотом в акватории Азовского моря.

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Тут угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это какая беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!" — прокричал руководитель запрещенной КПУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Симоненко на российском ТВ обозвали Иудой и забросали мелкими монетами. До этого он успел в прямом эфире назвать Украину террористической организацией.

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Теги:  
Петр Симоненко, Россия, телевидение, мины, фейк, Украина
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