Министр экологии Семерак рассказал о разделении Чернобыльской зоны

Чиновник отметил, что местность будет разобщена на две территории с разными функциями.

Остап Семерак инициировал разделение зоны отчуждения в Чернобыле Фото: Facebook/Остап Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что, согласно разработанному ведомством законопроекту, Чернобыльская зона отчуждения будет разделена на две абсолютно различных территории.

В эфире Радио НВ от отметил, что документ был разработан Минэкологии совместно с администрацией Чернобыльской зоны.

Отмечается, что новое территориальное деление трансформирует местность, где произошла крупнейшая ядерная катастрофа, на две зоны. Первая, десятикилометровая, которая наиболее приближена к реактору и загрязнена, станет зоной специального промышленного использования. Вторая, тридцатикилометровая, станет заповедником, который будет служить буферной зоной между эпицентром ядерной катастрофы и внешним миром.

Напомним, в Чернобыле в зоне отчуждения в скором времени планируют запустить солнечную электростанцию мощностью в 1 Мегаватт. Она будет располагаться на дистанции в сто метров от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

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