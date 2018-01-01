Минобороны показало фото репетиции парада ко Дню Независимости

В параде примут участие более 200 единиц техники, в том числе новейшие украинские образцы.

На военном аэродроме в поселке городского типа Озерное Вооруженные силы Украины провели подготовку военной техники и личного состава к участию в параде войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Ход подготовки проверил лично командующих Сухопутных войск ВСУ.

- Все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают все усилия, чтобы парад ко Дню Независимости прошел на должном уровне - заверил командующий.

Военный парад пройдет маршем по киевским Крещатику и Майдану Незалежности 24 августа. В параде примут участие более 200 единиц техники, в том числе новейшие украинские образцы.

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Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства.

"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные", – сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.

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