Миномет "Молот" взорвался из-за двойного заряжания - Минобороны

Всего во время проведения следственного эксперимента прокуратура проверяла три версии произошедшего.

По версии МОУ, в "Молот" сунули две мины УНИАН

В Министерстве обороны Украины заявили об определении точной причины взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне 6 июля - причиной инцидента названо двойное заряжание миномета боеприпасов, то есть, человеческий фактор.

С таким заяалением на заседании комитета по нацбезопасности и обороне сделал заместитель министра обороны Игорь Павловский, передает "Громадське".

"Во время проведения следственного эксперимента выяснилось, что трагический случай произошел в результате двойного заряжания миномета во время проведения стрельб. При этом установлено, что все оружие и боеприпасы были в технически исправном состоянии на время проведения стрельб", — отметил Павловский.

Замминистра заявил, что в рамках следственного эксперимента следователи работали с четырьмя минометами "Молот", по своим характеристикам и состоянию полностью идентичными тому, который взорвался. Полученные в ходе эксперименты результаты были переданы в Институт судебных экспертиз для окончательного определения причины инцидента.

Всего во время проведения следственного эксперимента прокуратура проверяла три версии произошедшего.

"Первая версия — это человеческий фактор — двойное заряжание миномета, вторая — ненадлежащее состояние миномета "Молот" и еще у нас третья версия сегодня появилась — это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась", — отметил военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака.

Напомним, мы сообщали, что после инцидента на Ровенском полигоне, когда взорвавшийся миномет "Молот" убил троих и ранил девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины, принято решение провести на этом же полигоне специальный следственный эксперимент, в рамках которого военные подорвут еще один миномет.

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

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