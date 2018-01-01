Минздрав намерен принудительно вакцинировать взрослых от кори

Обязательные прививки будут делать представители профессий, которые находятся в группе риска.

В Минздраве планируют сделать прививки от кори представителям группы риска Фото: zt-rada.gov.ua

В Украине будут принудительно вакцинированы от кори взрослых, которые по эпидемическим показаниям находятся в группе риска

Согласно приказу №1216 от 26 июня 2018 года Министерства здравоохранения Украины, в их число входят студенты (лица старше 18 лет), медработники, работники образовательных учреждений и немедицинске работники учреждений здравоохранения, а также работники силовых ведомств - Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы охраны.

В документе отмечается, что данное мероприятие является реакцией на массовую вспышку заболевания в стране.

Для вакцинации взрослых представителей группы риска будут использоваться вакцины, закупленные на бюджетные средства в минувшие годы.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун прокомментировала вспышку кори в Украине, которой за последнее время заразились тысячи граждан. По ее словам, эпидемия вызвана низким охватом вакцинации населения.

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