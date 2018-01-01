Много людей и цветов, полная тишина. В Николаеве прощались с летчиком-героем АТО

Церемония прощания проходила в ритуальном зале Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы.

В Николаеве много людей пришли попрощаться с Владиславом Волошиным novosti-n.org

В среду утром, 21 марта, в Николаеве прощались с покончившим с собой летчиком-героем АТО, исполняющим обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным

Церемония прощания началась в 9:00 в ритуальном зале Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы, пишут "Новости-N".

По данным издания, проститься с умершим пришло много людей: коллеги, чиновники, военнослужащие, активисты, а также неравнодушные граждане.

Прощание проходило в полной тишине. На фото видно, что на героя положили много цветов. В зале был выставлен почетный караул, у гроба сидела мать летчика, рядом также находилась его жена с маленьким ребенком.

После церемонии тело Волошина отвезут на родину и там похоронят. Он родился в уже захваченном боевиками Луганске, а позже с родителями переехал в село Новодеркул Беловодского района Луганской области.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве. СМИ писали, что герой АТО совершил суицид в 13:30, а умер около 15:00, когда приехали медики, был жив, общался с ними. В полиции назвали пять версий случившегося.