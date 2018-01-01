Под Мариуполем морпехи превратили российского разведчика в "груз 200": фото 18+

В Сети порадовались реакции украинских военных.

Российский разведчик стал "грузом 200" Фото: news.vice.com/Harriet Salem

Под Мариуполем Донецкой области морскими пехотинцами ВСУ обезврежен разведчик-наемник пророссийских боевиков.

"Разведчик, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ВС РФ, попытался проникнуть на позиции 503-го батальона морской пехоты под Мариуполем. Однако наши бойцы на посту не спят, бой на короткой дистанции закончился быстро. Наемник обезврежен и упакован. Спасибо морпехам за отличную службу и защиту Родины!", - сообщил о спецоперации в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Пользователи Сети оставили массу комментарием под постом, и они были преимущественно одобрительные.

"Хороший батальон, хороший комбат. Хорошие фото", "Плохо, что один, в лучшие времена поболее сдавали", "Удобрение", "Маме в деревню отправить надо", "Передозировка боярышника", "Позитивное фото. Слава нашим защитникам", "Ибо нех*й шастать де не надо", - написали комментарии пользователи.

Фото:Facebook/Юрий Бутусов

Напомним, после огромных потерь, понесенных боевиками в промзоне Авдеевки, около полтысячи террористов оказались в госпиталях и местных больницах, а сотни тел российских военнослужащих и наемников вывозят в РФ.

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