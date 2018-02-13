"Могли крушить и бить людей". В Харькове "крепкие парни" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении: фото

Полицейские попыталась поговорить с радикалами, сорвавшими мероприятие.

Во вторник, 13 февраля, в Харькове в "Книгарнє "Є" на улице Сумской была сорвана лекция-дискуссия Анны Шарыгиной "ЛГБТ-движение в Украине и мире".

"Пришло несколько крепких парней, где-то пятнадцать. Они приходили еще и еще. Некоторые вставали (они сидели в зале). Один, самый крупный по телосложению, сказал: "Лекция закончена. Мы не хотим, чтобы в месте, которое мы уважаем, проходила пропаганда гомосексуализма", — рассказала Шарыгина "Громадському".

Затем, по ее словам, приехал директор книжного магазина и попросил их уйти, но они оставались, апеллируя к тому, что могут быть в магазине поскольку пришли за книгами.

"Приехала полиция. Полиция попыталась с ними поговорить. Они сказали, что согласно административному кодексу они имеют право здесь находиться. Полиция сказала владельцу магазина, что лучше бы все ушли, пока эти ребята не разозлились и не начали крушить помещения и бить людей. И владелец магазина попросил нас уйти. И мы ушли", — рассказала Шарыгина.

Она отметила, что люди, которые сорвали лекцию, несколько раз говорили о том, что имеют отношение к организации "Фрайкорпс". Отметим, что Freikorps (с немецкого "свободный корпус", "добровольческий корпус") — название, которое использовалась для ряда полувоенных добровольческих формирований в Германии и Австрии в XVIII-XX вв.

Пресс-секретарь Полиции Харькова Елена Баранник сообщила, что не владеет информацией о данном инциденте.

Напомним, ранее в Днепре активисты сорвали концерт, организованный к годовщине снятия блокады Ленинграда.