Мокрый снег и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды фото: khersonline.net

В воскресенье, 4 марта, в результате действия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

"В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Карпатах сильный снег, метели. В Украине порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны гололед", — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады.