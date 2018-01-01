Молебен, цветы и автопробег. В Кривом Роге почтили память жертв масштабной аварии, фото

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1 / 5 В Кривом Роге почтили память жертв масштабного смертельного ДТП (1kr.ua)

В городе десятки машин сотрудников служб такси ехали по проспекту Металлургов и сигналили.

В Кривом Роге почтили память жертв масштабного смертельного ДТП 1kr.ua

Во вторник вечером, 17 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области на месте масштабной смертельной аварии был молебен.

Сотни криворожан пришли почтить память жертв, возложили цветы, пишет "Первый криворожский".

По его данным, также около 50 машин сотрудников служб такси города приняли участие в автопробеге — ехали по проспекту Металлургов и сигналили.

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Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли восемь человек. В городе 18 числа объявлен траур.