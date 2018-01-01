Молебен, цветы и автопробег. В Кривом Роге почтили память жертв масштабной аварии, фото

В городе десятки машин сотрудников служб такси ехали по проспекту Металлургов и сигналили.
Сотни криворожан пришли почтить память жертв, возложили цветы, пишет "Первый криворожский".
По его данным, также около 50 машин сотрудников служб такси города приняли участие в автопробеге — ехали по проспекту Металлургов и сигналили.
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Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли восемь человек. В городе 18 числа объявлен траур.