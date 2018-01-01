"Молится и постится". Воевавший за ДНР бразилец живет в монастыре УПЦ (МП)

Ситуацию, когда боевик, получивший многолетний тюремный срок, скоро оказывается на свободе, впору объяснять "божественным вмешательством".

Так Рафаэль Лусварги выглядит сейчас radiosvoboda.org

Такую информацию предали огласке в четверг, 3 мая, журналисты проекта "Донбас.Реалии" "Радио Свобода".

Лусварги был вынесен приговор в январе 2017-го − 13 лет тюрьмы. Однако позднее, в августе того же года, бразильскому боевику назначили новое рассмотрение дела. Одна из озвученных причин такого - нарушение подсудности. Лусварги тогда находился под стражей в Лукьяновском СИЗО.

В декабре ему изменили меру пресечения и выпустили на свободу под личное обязательство. Он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также обязался являться на заседания суда по первому требованию. По словам прокурора Игоря Вовк, Лусварги выпустили из СИЗО в связи с обменом пленными с боевиками "ДНР". Однако он обменян не был, но и после и за решетку не вернулся.

"Более того, когда в середине февраля срок действия его пресечения закончился, новый относительно него уже не выбрали. Таким образом бразилец через год после приговора в 13 лет лишения свободы за создание террористической организации - получил полную свободу передвижения по Украине", – рассказал адвокат Лусварги Валентин Рыбин.

По сведения журналистов, в СИЗО бразилец "пришел" к православию, потому якобы и оказался в монастыре.

Напомним, вся уголовная эпопея Лусварги началась осенью 2016 года, когда он был задержан в аэропорту Борисполь сотрудниками СБУ.

Читайте наши новости в Facebook