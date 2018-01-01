Монатик и участники "Голос.Дети" исполнили гимн для Паралимпийской сборной, видео

Композиция "Гимн красоты" прозвучала для украинских паралимпийцев во время проводов в Пхенчхан.
Во время исполнения Монатик находился на гастролях по городам США и Канады, поэтому подготовил детей заранее, а сам пел с экрана виртуально. Видео появилось в Youtube.
Музыкальный этюд был исполнен во время проводов национальной сборной на Паралимниаду-2018 в Пхенчхан, которые состоялись в "Stereo Plaza".
Напомним, 9 марта состоится открытие XII зимних Паралимпийских игр. Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в шестой раз. В составе украинской сборной в Южную Корею поедут 33 паралимпийца.