"Монументальная "чесотка". В Харькове на памятнике Гурченко нашли ошибки: фото

< > < >

1 / 2 На памятнике Гурченко нашли ошибки (city.kharkov.ua)

На конфуз обратил внимание депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

В Харькове на открытом накануне памятнике легендарной советской актрисе Людмиле Гурченко нашли орфографические ошибки.

На табличке были допущены две ошибки: неправильно написано слово "скульптура" и фамилия мецената, который внес вклад в сооружение памятника.

На конфуз обратил внимание депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

"Лично меня давно раздражает эта монументальная "чесотка", которой страдает наша власть и желанием каждый угол украсить каким-то памятником. Беспощадно и без какой-либо логической связи. Здесь небольшие ошибки. Ну, как всегда ... СкулПЬтура вышла на славу. Ну и Владимир Иванович Скоробагач может немного обидеться. Все как всегда. Системно, четко, уверенно", — написал он в Facebook.

Напомним, 19 июля, в Харькове открыли памятник родившейся в городе актрисе и певице Людмиле Гурченко. Монумент установили в центре города — в сквере на улице Тринклера.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram