Моряки задержанного в Крыму украинского судна начали голодовку

Об этом сообщил в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - написал он.

Сторона защиты экипажа ЯМК-0041, пишет Семедляев, направила жалобы в Севастопольский гарнизонный суд, военную прокуратуру, а также подала заявление в Следственный комитет.

"До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет. Нам стало известно, что в отношении капитана Навицкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО", - отметил адвокат.

4 мая у западного побережья аннексированного Крыма российские пограничники задержали траулер ЯМК-0041 приписанный к черноморскому порту Очаков в Николаевской области. На борту находились пятеро членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили на полуостров и изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно наложен арест.



Напомним, в июне Херсонский горсуд разрешил задержанному в Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в аннексированный Крым, отказав стороне обвинения продлить запрет на выезд из страны.