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Мощная гроза с ливнем накрыли Киев: опубликовано видео потопа

Сегодня, 00:51

По сведениям очевидцев, сильный дождь и порывистый ветер бушевали в столице на протяжении часа.

 

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Киев на один вечер оказался во власти стихии Скриншот:YouTube
Вечером 14 июня Киев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой и ветром.

Киевляне и гости столицы делились в YouTube зрелищными и одновременно пугающими видео.

Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21:30 и продлился чуть больше часа. Начало ливня сопровождали шквальные порывы ветра и грозы. На некоторых улицах мощные потоки воды стали причиной настоящего потопа.

"Летний дождь, фантастика", "Класс! Завораживает", "Дождались наконец-то", освежит все", "После такой жары, самое оно", - пишут комментаторы.

Напомним, из-за погодных условий в аэропорту "Жуляны" самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров, некоторым понадобилась медицинская помощь.

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Теги:  
Киев, дождь, ветер, гроза, стихия, столица, потоп
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