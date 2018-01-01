Мощная гроза с ливнем накрыли Киев: опубликовано видео потопа

По сведениям очевидцев, сильный дождь и порывистый ветер бушевали в столице на протяжении часа.
Киевляне и гости столицы делились в YouTube зрелищными и одновременно пугающими видео.
Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21:30 и продлился чуть больше часа. Начало ливня сопровождали шквальные порывы ветра и грозы. На некоторых улицах мощные потоки воды стали причиной настоящего потопа.
"Летний дождь, фантастика", "Класс! Завораживает", "Дождались наконец-то", освежит все", "После такой жары, самое оно", - пишут комментаторы.
Напомним, из-за погодных условий в аэропорту "Жуляны" самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров, некоторым понадобилась медицинская помощь.
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