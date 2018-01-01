Мощнее Javelin: в Украине тестировали ракетный комплекс "Стугна", видео

По большинству показателей комплекс "Стугна" превосходит иностранные аналоги.
По словам военных из противотанковых подразделений, по большинству показателей "Стугна" даже превосходит иностранные аналоги, сообщают "Факты".
По сравнению с "Джавелинами", у "Стугны" больший калибр, 130 мм против 127, она преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели – 5 километров, а также в несколько раз дешевле американской оружия.
Как подчеркнули артиллеристы, которые использовали "Стугну" на соревнованиях 1 августа, у отечественного противотанкового комплекса недостаток все же есть: еще не очень часто его используют на передовой.
Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар", который называют аналогом Javelin.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram