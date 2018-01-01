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Мощнее Javelin: в Украине тестировали ракетный комплекс "Стугна", видео

Сегодня, 13:18

По большинству показателей комплекс "Стугна" превосходит иностранные аналоги.

Силовики, Стугна
Ракетный комплекс «Стугна» фото: http://5.ua
В Украине протестировали отечественный ракетный комплекс "Стугна", который может поражать цель на расстоянии 5 километров, то есть вдвое больше, чем американский "Джавелин".

По словам военных из противотанковых подразделений, по большинству показателей "Стугна" даже превосходит иностранные аналоги, сообщают "Факты".

По сравнению с "Джавелинами", у "Стугны" больший калибр, 130 мм против 127, она преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели – 5 километров, а также в несколько раз дешевле американской оружия.

Как подчеркнули артиллеристы, которые использовали "Стугну" на соревнованиях 1 августа, у отечественного противотанкового комплекса недостаток все же есть: еще не очень часто его используют на передовой.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар", который называют аналогом Javelin.

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Теги:  
Стугна, ракетный комплекс, ВСУ, Javelin
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