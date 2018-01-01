Сегодня, 19:46 RSS

Мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Видео

Сегодня, 18:49

Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.

ввв
Скриншот из видео
Из-за прошедших сегодня сильных ливней в Киеве сразу в нескольких местах затопило дороги. В результате на дорогах образовались пробки.  

Об этом "Главреду" стало известно из сообщений в соцсетях.

Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой в районе станции метро "Левобережная".

"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте!", - сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Ранее сообщалось, что погода в Украине 24 июля будет не слишком приятной на большей части страны: жара в сочетании с обещанными осадками даст удушающий эффект.

"Кто еще не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, но очень хочет, для того наша любимая атмосфера организовала в нынешнем украинском июле соответствующие условия. Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80%, 90% или даже 100%. Как можно пушистому облачку удержать такую сырую плотность?" - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Киев, Левобережная, погода, дождь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности