Мощный пожар в центре Киева. Огонь охватил исторический дом Гинзбурга: фото

Из окон последнего этажа идет густой черный дым.

В субботу, 28 апреля, в центре Киева на улице Городецкого произошел пожар в историческом доме дом рядом с кинотеатром "Украина".

Возгорание произошло около 14:30. Из окон последнего этажа идет густой черный дым. Потушить пламя пытается бригада спасателей, которые выехали на место происшествия. Задействованы как минимум пять пожарных, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных по состоянию на 15:00 нет, сообщает Gazeta.ua.

Дом на Городецкого, 9 известный, как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен в начале 20-го века. Фасад здания украшают различные скульптуры на античную тематику. Разнообразные нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.

Напомним, ранее сообщалос о том, что в Черкассах на 400 квадратных метрах заполыхали старые шины.

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