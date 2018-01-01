Мощный удар. Бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Светлодарской дуге: фото

Группа поквиталась за раненого своего побратима, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов.

Боевая группа К-2, входящая в 54-ю бригаду ВСУ, отомстила за раненого побратима и уничтожила боевую технику террористов на Светлодарской дуге.

История началась еще 4-го мая, когда во время очередного обстрела позиций украинских военных был ранен один из бойцов группы К-2, рассказал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Тогда противник работал по нам из БМП и во время одного из прилетов боеприпас взорвался недалеко, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале", — рассказал Мысягин.

Как отметил волонтер, тогда вся команда по согласованию с командиром решила выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой тогда велся огонь.

Украинские бойцы начали с того, что с помощью беспилотников стали изучать местность, откуда в тот момент работал противник — это заняло определенное время. Наблюдатели стали более внимательно изучать это направление, также подключилась разведка.

Но испортилась погода и не было возможности для точной работы, поэтому был дан приказ прекратить операцию, повторно заняться анализом и готовиться при первом же удобном случае ее возобновить.

"Прошла примерно неделя и по каналам связи передали, что по одной из позиций 54-й бригады сейчас противником происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все-равно уже никуда не денется", — пишет Мысягин.

"Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась, и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции", — добавил он.

Затем, продолжил волонтер, по рации пришла информация, что с соседнего опорника террористов выехала еще одна БМП и начала работать - она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже "идет работа", и все пока получается, то и ее "не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись, и из 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос.

"Группа поквиталась за раненого своего побратима, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов. Вся видеофиксация боя в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб, для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплаты боевой премии за уничтоженную технику противника", — рассказал Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ заняли стратегическую высотку и улучшили позиции на Светлодарской дуге.

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