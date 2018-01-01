Мощный взрыв в центре Донецка: есть жертвы, фото и видео с места происшествия

В поврежденном авто находились 4 человека. Один из пассажиров погиб, 3 — увезла скорая.
Как сообщают в соцсети и некоторые местные интернет-издания, звук взрыва был слышен в центральном — Ворошиловском районе города.
Официальной информации от "властей" террористической "ДНР" пока не поступало.
Т.н. "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев завил, что в результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали.
В соцсети очевидцы сообщают, что в одном из автомобилей взорвалось неизвестно взрывное устройство. Тип боеприпаса еще не установлен. Также ударной волной повреждены несколько припаркованных машин.
Также в соцсети пишут, что в поврежденном авто находились 4 человека. Один из пассажиров погиб, остальных — увезла скорая.
ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ!!! В МАШИНЕ КОТОРАЯ ВЗОРВАЛАСЬ НАХОДИЛИСЬ 4 ЧЕЛОВЕКА .....ВСЕ ПОСТРАДАЛИ!!! УВЕЗЛА СКОРАЯ !!!— hochu dodomu (@rjpthju___dtcyf) 3 марта 2018 г.
ОДИН ИЗ ПАССАЖИРОВ ПОГИБ НА МЕСТЕ (с) pic.twitter.com/UPWdzWf6GR