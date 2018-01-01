Москаль назвал виновных в нападении на офис Общества венгерской культуры Закарпатья

Преступники — иностранцы, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации.

Геннадий Москаль varota.com.ua

Здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" 4 февраля пытались поджечь два праворадикала одной из стран Евросоюза, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль

"Преступники — иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", — заявил Москаль.

СБУ идентифицировала злоумышленников через камеры видеонаблюдения. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск, сообщается на официальном сайте главы ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье рано утром, 4 февраля, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

После этого инцидента Венгрия потребовала ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье.