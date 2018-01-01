Москаль объявил 15 марта на Закарпатье выходным днем

Глава облгосадминистрации решил выделить годовщину провозглашения Карпатской Украины.

Председатель Закарпатской ОГА объявил 15 марта в области выходным днем Фото: osvita.uz.ua

В Закарпатской области 15 марта будет всеобщий выходной. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль

Праздник объявлен по случаю годовщины провозглашения Карпатской Украины. Об этом сообщается на официальном веб-сайте Москаля.

"15 марта 1939 сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый стяг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Україна". 15 марта 1939 года - одна из самых знаменательных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - приводится на сайте цитата Москаля.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционные весенние мероприятия.

Напомним, ранее Москаль сделал эмоциональное заявление о поджогах на Закарпатье. Он отметил, что для поджога Общества венгерской культуры в Ужгородероссийские спецслужбы пытались задействовать местных "активистов", однако те категорически отказались от участия в провокации.