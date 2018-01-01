Москаль пояснил, как можно решить венгерский конфликт на Закарпатье

Глава области полагает, что проблемы венграм на территории Украины правительство создает искусственно.

Геннадий Москаль возмущен действиями Киева по отношению к венгерскому населению Закарпатья УНИАН

В Закарпатской области не существует масштабной проблемы с венгерским населением , резонанс вызывают провокации, подогреваемые центральными СМИ.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на "Главреде". Он добавил, что жалобы в связи с этим поступали в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, но безрезультатно.

"Неужели 0,04% от всего населения Украины представляет какую-то угрозу для Украины? Венгры законопослушные, мягкие, с их стороны никогда нет никакой агрессии. Но подталкивают их всевозможными фильмами, провокациями, статьями, взрывами, различными неразумными действиями, когда пытаются идти "со своим уставом в чужой монастырь", - отметил чиновник.

По словам Москаля, Киев демонстрирует неуважительное отношение к национальным меньшинствам. Например, на Общественном ТВ намерены убрать редакции на языках представителей других народностей, проживающих в Украине: сейчас их восемь, а оставят всего один. На этой почве, убежден губернатор, власть подталкивает меньшинства к конфликту.

"Я думаю, что надо садиться за стол переговоров, а не действовать поспешно. Так ничего не решится. Я буду говорить только за наших соседей - Польшу, Венгрию, Румынию ... С ними нужно начинать переговоры. Причем не на уровне областей, так как на уровне областей у нас проблем нет ни с Венгрией, ни с Польшей, ни с Румынией. Есть проблемы на уровне Киева и Будапешта, и эти проблемы должен решить Киев. Мы здесь на месте их не уладим", - заявил спикер.

Глава Закарпатья отметил, что не стоит оглядываться на историю и на этой почве культивировать старые конфликты между государствами.

"Пусть историей занимаются историки, а мы должны налаживать дружеские добрососедские отношения, а не идти на их обострение. Киев должен услышать все это от Закарпатья", - подытожил Москаль.

Напомним, во время чата на "Главреде" Москаль сказал, что в Закарпатской области венгерская община не подвергается "нападениям", в регионе было две провокации, одну из них сделали поляки из праворадикальной "Фаланги", а вторую — люди из Кропивницкого и Черкасс, причем за деньги.