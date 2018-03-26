Москаль рассказал о работе ФСБ на Закарпатье и сравнил их с радиацией

В ФСБ поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС, заявил губернатор Закарпатья.

Геннадий Москаль рассказал о работе ФСБ на Закарпатье Главред

Российская ФСБ пытается вмешиваться в ситуацию в Закарпатской области, заявил губернатор Геннадий Москаль

По его словам, на регион пытается оказать воздействие 5-е управление ФСБ, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР.

"Их интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польши. Они могут сидеть здесь, в какой-нибудь здравнице. Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть", — подчеркнул Москаль в интервью "Украинской правде".

Он также сообщил, что 70% кадровых сотрудников управления составляют этнические украинцы.

"Могу сказать, что они работают очень, очень профессионально. Но сейчас терпят провал за провалом на Закарпатье", — добавил губернатор Закарпатья.

Напомним, недавно Москаль резко высказался о нардепе Надежде Савченко.

Кроме того, ранее Москаль жестко ответил на заявление Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. Он подчеркнул, что Супрун "прививка нужна от глупости" и назвал и.о. министра "е**нутой".