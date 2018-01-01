"Москве легко найти варшавского Вятровича".Политолог назвал причины польско-украинских разногласий

Аналитик убежден, что Польша переживает краткий период расцвета национализма.

Украина - тренировочное поле для поляков Фото: eabff/Depositphotos

Возникшие в последнее время украинско-польские противоречия являются результатом внешнего воздействия.

В первую очередь, вмешательство осуществляет Россия, которая свободно себя чувствует и в Варшаве, и Киеве. Об этом сказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде".

"Москве легко найти варшавского Вятровича, какого-то ярого польского националиста и использовать его в своих целях… К тому же, в отличие от Украины, Польша вступила в очень короткий период расцвета польского национализма, и в этом смысле Украина — удобный объект для критики", - заявил спикер.

Политолог убежден, что Польша не может критиковать Германию, поскольку эта старна лидирует в Евросоюзе. Не сложилось у Варшавы и с осуждением России.

"Польше трудно критиковать Россию, хотя бы из-за того, что несколько лет назад над Смоленском был сбит самолет с польской верхушкой, а поляки все это проглотили с чисто католическим смирением. А вот Украина, которая не умеет себя защищать и не имеет консолидированной позиции в обществе — очень удобный объект для тренировки вторичного польского национализма образца ХХІ века", - подчеркнул эксперт.

По словам Небоженко, в данном контексте стоит говорить о политическом расчете, а не об исторической ненависти поляков к украинцам.

Напомним, во время чата в "Главреде" политолог также заявил, что в Украине люди, пришедшие на вершину власти благодаря Майдану, делают все, чтобы убить о нем память, и в этом им удалось достичь многого.