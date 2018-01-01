"Моя жизнь в очередной раз сломана": Бабченко рассказал, как он живет после спецоперации

Семью журналиста эвакуировали из России и она находится вместе с ним под государственной охраной.

Журналист жалуется, что после всей этой истории остался без работы и вообще не выходит не улицу УНИАН

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бабченко заявил, что с момента его "убийства" его жизнь существенно изменилась. На его взгляд - даже слишком существенно.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - рассказывает Бабченко.

Журналист считает, что спецслужбы РФ прослушивают его через гаджеты; семью Бабченко успели эвакуировать из России, и сейчас она находится вместе с ним под государственной охраной.

"У нас нет ничего. Вот вообще ничего. Семью эвакуировали из России за день до часа Д, потому что сообщать дату пришлось, естественно, по телефону, а там-то телефоны слушались однозначно, и надо было оставить минимальный временной люфт, чтобы тупо не успели задержать на границе, и теперь у нас есть только то, что поместилось в машину за одну ходку. Три чемодана вещей. Квартира, гараж, шмотки, видеокамера импортная три штуки - все осталось там. У меня сейчас государственное всё. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер", - рассказывает Бабченко.

Также журналист жалуется, что после всей этой истории остался без работы и вообще не выходит не улицу.

"Моя жизнь в очередной раз сломана полностью. Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков. Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось", - сетует он.

Журналист подытожил, что из-за всего этого сейчас он с семьей "сидит в бункере и прячется от наемных убийц".

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29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о существовании списка других жертв, убийство которых должно было привести к дестабилизации ситуации в Украине.

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