Сегодня, 22:22 RSS

Может еще штаны снять: в "ЛНР" отреагировали на жесткий запрет боевиков

Сегодня, 15:20

Объявления уже появились во временно оккупированных Алчевске, Краснодоне и других городах, подконтрольных "ЛНР".

ЛНР
timeua.com
В так называемой "Луганской народной республике" ("ЛНР") боевики запретили местным жителям входить в отделения "пенсионного фонда" с sim-картами украинских операторов.

Так, на дверях в отделениях "пенсионного фонда" на временно оккупированной части Луганской области появились объявления, запрещающие людям входить в здание при наличии sim-карт украинских операторов, сообщают "Ведомости Донбасса".

Такие объявления уже появились во временно оккупированных Алчевске, Краснодоне и других городах, подконтрольных "ЛНР".

ЛНР,

Местные жители с мрачной иронией добавляют: "Да, и заходить строго по очереди со снятыми у входа штанами!".

Ранее волонтер Мирослав Гай прокомментировал отключение мобильной связи в "ЛНР и "ДНР"
Теги:  
ЛНР, запрет, пенсионный фонд, оператор, sim-карта, Украина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...