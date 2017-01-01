Может еще штаны снять: в "ЛНР" отреагировали на жесткий запрет боевиков

Объявления уже появились во временно оккупированных Алчевске, Краснодоне и других городах, подконтрольных "ЛНР".
Так, на дверях в отделениях "пенсионного фонда" на временно оккупированной части Луганской области появились объявления, запрещающие людям входить в здание при наличии sim-карт украинских операторов, сообщают "Ведомости Донбасса".
Такие объявления уже появились во временно оккупированных Алчевске, Краснодоне и других городах, подконтрольных "ЛНР".
Местные жители с мрачной иронией добавляют: "Да, и заходить строго по очереди со снятыми у входа штанами!".
Ранее волонтер Мирослав Гай прокомментировал отключение мобильной связи в "ЛНР и "ДНР"