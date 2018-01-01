"Может, их расстрелять?": Аваков рассказал, что треть полицейских составляют "беркутовцы"

Министр МВД отметил, что среди участников спецподразделений патриотов больше, чем среди участников митингов под Радой.

Среди сотрудников Национальной полиции Украины около 30% состава являются бывшими "беркутовцами". Такие данные сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков

"Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013-го года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%. Это либо бывший "Беркут", либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", – сказал Аваков в комментарии LIGA.

Он отметил, что в составе спецподразделений "патриотов больше, чем в очередной ряженой толпе крикливых "патриотов" на политических демонстрациях под Радой".

"Или вы считаете, мне надо было отправить 10000 не уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецоперациям людей – работать против Украины? Особенно в 2014-м году… Тогда нам жизненно важно было отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украину. Любых! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну", - добавил Аваков.

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