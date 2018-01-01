"Можете требовать сколько угодно". Луценко поговорил с пикетирующими его дом активистами, видео

Сторонники партии "Рух новых сил" требуют освобождения Севериона Дангадзе.

Юрий Луценко вышел к пикетчикам Фото: скрин видео Youtube

Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел к представителям политсилы Михеила Саакашвили "Рух новых сил", которые уже второй день проводят акцию протеста под его домом с требованием освободить из-под стражи члена партии Севериона Дангадзе

Сторонники экс-президента Грузии обсудили с главой ГПУ не только вопрос заключенного Дангадзе, но и преступления Майдана и арест сына Авакова. Видео было опубликовано в Youtube.

Пикетчики заявили Луценко, что во вторник в суде будут требовать освобождения Севериона Дангадзе.

"Можете требовать сколько угодно. По этой статье ему грозит до 8 лет", - сказал генпрокурор.

Активисты начали угрожать Луценко массовыми протестами.

"Будет запрос народа, и военные к вам придут, предупреждаем вас", - заявили они.

Генпрокурор ответил, что всегда готов к такому развитию событий.

Напомним, ранее суд арестовал Севериона Дангадзе, ближайшего сподвижника Михеила Саакашвили и основного фигуранта "дела Курченко", без права внесения залога.