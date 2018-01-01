"Можно отрывать рашистам две ноги сразу": Порошенко похвастался испытаниями украинского "Дуплета"

Боевой модуль предназначен для модернизации бронетехники.
Успешные испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет" состоялись сегодня. Он предназначен для модернизации бронетехники.
"Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", – сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
Примечательно, что кадры испытаний смонтировали под задорную музыку.
В комментариях люди интересуются, сколько таких боевых машин уже поставлено на фронт и можно ли теперь "отрывать рашистам две ноги сразу".
Как сообщалось, Порошенко назвал сроки окончания Операции объединенных сил. Президент заявил, что ему предлагали "подарить врагу" Крым, Донецк и Луганск.
Ранее президент Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.
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