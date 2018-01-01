"Можно отрывать рашистам две ноги сразу": Порошенко похвастался испытаниями украинского "Дуплета"

Боевой модуль предназначен для модернизации бронетехники.

Прошли испытания боевого модуля "Дуплет". zloy-odessit.livejournal.com

С успешных испытаний ракетного комплекса "Ольха" не прошло и недели, а в Украине уже протестировали боевой модуль "Дуплет".

Успешные испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет" состоялись сегодня. Он предназначен для модернизации бронетехники.

"Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", – сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

Примечательно, что кадры испытаний смонтировали под задорную музыку.

В комментариях люди интересуются, сколько таких боевых машин уже поставлено на фронт и можно ли теперь "отрывать рашистам две ноги сразу".

Как сообщалось, Порошенко назвал сроки окончания Операции объединенных сил. Президент заявил, что ему предлагали "подарить врагу" Крым, Донецк и Луганск.

Ранее президент Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.

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