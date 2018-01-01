"Муху мы спасли, но потребителей нет": почему есть мороженое в Украине опасно

Эксперт не советует людям ориентироваться на цену продукта как показатель качества.

Мороженое в Украине опасно. 1zoom.ru

На данный момент в Украине полностью отсутствует система контроля качества мороженого и соответствием содержимого тому составу, который производители указывают на упаковке.

Об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, пишет "Обозреватель".

"В детстве купишь мороженое, оно через 5-7 минут начинает течь, стаканчик протекает. Недавно купил себе мороженое 47-33 – это ДСТУ (Госстандарт Украины – ред.), которое гарантирует, что там нет, кроме молочных жиров, никаких других. Стаканчик мне не нравится, выбросил в мусорник. Прихожу выкинуть мусор утром, а мороженое не растаяло за сутки. Думаю: ничего себе. Случайность? Ничего подобного", – рассказал он.

Также эксперт обратил внимание на продление срока хранения лакомства: "Раньше мороженое хранилось 10-12 месяцев. Сегодня подходишь и есть мороженое, которое хранится два года. Как они умудрились продлить жизнь мороженому? Ребята решили, что зачем прострочку выкидывать, если можно добавить химические элементы и продавать два года. В нашей стране, где идет системное отключение электроэнергии, производитель почему-то решил, что два года можно удерживать одну и ту же температуру. Полный маразм".

Есть опасности и при покупке развесного мороженого джелато: "Ложечки мыть негде. Вместо того чтобы к каждому сорту купить ложечку, они завели одну и моют в грязной воде. Проверяли возле метро "Университет", смотрю в ту воду, а там муха плавает. Муху мы спасли, но потребителей – не думаю".

При этом Несмиянов не советует ориентироваться на цену продукта как показатель качества.

"Ребята, которые подделывают, поняли этот лайфхак. Сегодня самое дорогое купишь – и можешь на тот свет отправиться. Подделывают все, контроля же нет", – резюмировал активист.

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