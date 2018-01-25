Мультфильм украинского режиссера стал номинантом премии "Оскар", опубликован трейлер

Сценарий к анимационной ленте написала украинка Анита Дорон.

Украинка Анита Дорон написала сценарий к мультфильму, номинированному на "Оскар". Фото: mukachevo.net

Мультфильм "Кормилица", сценарий к которому написала украинка Анита Дорон, номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"

Анимация будет бороться за статуэтку в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм", сообщает Еспресо.TV.

Сюжетная линия мультфильма - история 11-летней девочка Парван, отца которой незаконно арестовывают. Ребенок обрезает волосы, чтобы быть похожим на мальчика, что даст возможность поддержать семью.

Основой сюжета стала новелла канадской писательницы Деборы Элис. Сценарий написала 42-летняя Анита Дорон, которая родилась в городе Берегово на Закарпатье. Продюсером анимационной ленты выступила голливудская актриса Анджелина Джоли.

Мультфильм "Кормилица" уже был продемонстрирован на кинофестивалях в США и Канаде.

Украинка Анита Дорон ранее известна, как сценарист художественных фильмов "Конец тишины", "Европа", "Восток".

Напомним, фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.