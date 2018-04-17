Музыкальный сервис Deezer запустил локализацию для украинцев по специальным ценам

Подорожание для Украины не планируется, так это не сезонная акция, а постоянная цена.

Deezer сделал украинцам выгодное предложение. ain.ua

Сервис музыки Deezer запустил интерфейс на украинском языке и добавил в свою библиотеку плейлисты украинской музыки.

С ноября в библиотеке сервиса уже имеются 4 больших украинских плейлиста, причем они регулярно обновляются:

Новая музыка,

Хиты сейчас,

Украинский рок,

Украинское инди.

При этом для украинцев действуют специальные тарифы – почти в два раза ниже, чем в остальных странах, пишет AIN.ua. Так, подписка на Premium+ на весь спектр возможностей Deezer обойдется украинцу в 3,99 евро (около 130 грн) в месяц при общемировом тарифе в 7 евро в месяц. Первые 30 дней — бесплатно.

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Пакет Deezer Family (до 6 членов семьи в одном аккаунте) в Украине стоит 5,99 евро (около 190 грн), хотя для всего остального мира он стоит 15 евро.

Поднимать цены для украинцев сервис нее планирует, так это не сезонная акция, а постоянная цена. А дальнейшее расширение зависит от востребованности технологии стриминга в стране.

Напомним, в Японии придумали сервис по аренде тела. Проект получил название ChameleonMask.

Кроме того, разработан сервис для заключения согласия на секс. Разработка может пригодиться, если один из партнеров захочет обвинить другого в изнасиловании.