"Мы - колония с бесправными папуасами". Воюющий на стороне ВСУ российский актер Пашинин жестко высказался об Украине

Видеозапись длительного интервью актера была опубликована на портале YouTube.

Анатолий Пашинин Фото: Facebook/Андрей Цаплиенко

Известный российский сериальный актер Анатолий Пашинин , уже давно сражающийся в зоне военного конфликта на Донбассе, заявил о том, что предшественники современных жителей Украины передали им в "наследство" полностью разрушенную страну, которую различные враги и оккупанты постепенно превратили в колонию.

Соответствующее мнение Пашинин предал огласке в интервью, видеозапись которого была опубликована на портале YouTube.

Кроме того, актер выразил уверенность в том, что именно веками складывавшиеся предпосылки привели к тому, что "коренное население Украины" фактически лишилось всех возможных прав и привилегий.

"К сожалению, мои предки, которых я безмерно люблю и уважаю, ваши предки, которых я тоже люблю и уважаю, потому что история у нас удивительная, они оставили нам ноль! Не просто разоренную страну! Мы — колония! Повторяю, мы — колония, в которой, как у папуасов, нет прав на реализацию! Нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца!" — не стал скрывать своих эмоций Пашинин.

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Напомним, ранее актер признался в том, что получает "чудовищное удовольствие" от войны на Донбассе и рассказал, почему он принимает в ней участие.

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