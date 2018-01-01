"Мы победим". Мухарский рассказал о российско-украинских отношениях

Шоумен убежден, что его современникам не суждено увидеть хорошие отношения с восточным соседом.

Мухарский считает, что не стоит ждать окончания войны с Россией Скриншот видео с youtube.com

Известный украинский телеведущий и певец Антин Мухарский читает, что в обозримом будущем Украина не сможет наладить добрососедские отношения с Россией.

Во время чата в "Главреде" он отметил, что российско-украинские отношения неоднократно в различные исторические эпохи пребывали в состоянии войны.

"Такая вражда существовала всегда. Россия откровенно варварски, коварно, иногда силой, иногда какими-то законами уничтожала Украину. Тот, кто знает историю, понимает, что украинско-российские войны продолжались еще со времен Ивана Грозного. Поэтому эта война не завершена. Она продлится еще не одно десятилетие. Но я надеюсь и верю, что мы в этой войне победим", - сказал Мухарский.

Напомним, во время чата в "Главреде" Мухарский рассказал о своих планах относительно возвращения на родину.

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