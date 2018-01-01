"Мы выдрали передние двери и начали выбегать". Пассажиры пожаловались на отсутствие эвакуации в "Жулянах"

Очевидцы инцидента уверяют, что в аэропорту людям не предоставили воду и первую медицинскую помощь.

Очевидцы уверяют, что у самолета задымилось крыло Фото: avianews.com

Пассажир рейса 4406 по маршруту Киев-Жуляны, который попал в аварию при посадке в аэропорту "Жуляны" , заявила о полном отсутствии эвакуации и необходимой помощи сразу после происшествия.

"Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым. Перед посадкой была большая скорость, начало трусить очень сильно самолет. Все летали со стороны в сторону, я лично упиралась ногами об сидение. Мы начали садиться на полосу уже зная, что у нас горит крыло или турбина. Мы выехали за границу полосы на поле, начали стороной ехать. Крыло начало цеплять землю, отвалились колеса. Пошел едкий дым, очень сильный", - рассказывает Юлия в комментарии телеканалу 112 Украина.

Женщина подчеркнула, что люди вынуждены были самостоятельно покидать пострадавший при посадке самолет. Для этого пришлось выломать двери.

"Мы первые вскочили к стюардам, они говорили, что все нормально. Мы выдрали двери передние возле их кабины и начали выбегать. Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали бегите куда можете, прыгайте", - рассказала Юлия.

Очевидец инцидента уверяет, что некоторые пассажиры самолета пострадали, однако скорая помощь приехала к ним спустя два часа, а в аэропорту не дали даже воды и успокоительного.

"Скорой" не было, пожарные приехали. В аэропорту никакой поддержки, помощи, ни воды элементарно, ни валерьянки. "Скорая" приехала спустя два часа, померили давления. Спустя два часа начали раздавать багаж", - отметила девушка, добавив, что пассажирам предоставили только воду спустя два часа.

Напомним, происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo. При приземлении в 20:40 14 июня он осуществил жесткую посадку. В это время на борту находилось 169 пассажиров.

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