Мясо с химической инъекцией: под Житомиром детей в детсадах кормили некачественной продукцией

Поставщики за счет инъекций увеличивали вес мяса.

Обнаружено и изъято 10 тонн мясной продукции Фото: Лариса Сарган/Facebook

СБУ совместно с прокуратурой Житомирской области разоблачили группу злоумышленников-поставщиков, которые снабжали детские сады области низкосортным мясом

Всего изъято 10 тонн некачественной продукции, которая могла попасть на стол детей в детских садах области, сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В частности, в ходе проведенных санкционированных обысков в производственных помещениях, в Житомирской области, а также в местах проживания лиц, причастных к преступной деятельности, работника Житомирского горсовета и ветврача, обнаружено и изъято 10 тонн мясной продукции, химические препараты и оборудование, которое использовали для ее инъектирования, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, включая черновые записи, а также денежные средства", - заявила представитель генпрокуратуры.

По данным правоохранительных органов, фиктивное предприятие, которое возглавляет уроженец Донецкой области, принимало участие в тендерах и выигрывало, поставляя мясную продукцию в детские сады области. За этот период предприятие поставило в дошкольные и социальные учреждения продукции на общую сумму 15,7 млн гривен. Ее вес увеличивали инъекциями с применением химических веществ.

Уголовное производство по ст. 205, 191 УК Украины открыла прокуратура Житомирской области, продолжается досудовое расследование.

Напомним, ранее в связи с грубым нарушением санитарных норм народные депутаты предложили запретить продажу домашнего мяса.