На 1-2 грн: в Киеве вслед за метро подняли цены на проезд в маршрутках

Повышение тарифов объяснили "подорожаеним топлива".
В большинстве маршрутов цены подняли до 8 грн – чтобы не "отставать" от коммунальных "конкурентов", пишет "Сегодня".
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Так, тариф на маршруте № 442 вырос с 5 грн до 7 грн, на №442-д – с 6 грн до 7 грн, на №416 – с 7 грн до 8 грн. Также до 8 грн выросла стоимость проезда в маршрутках №№ 433 и 472.
Повышение расценок объяснили "подорожанием горюче-смазочных материалов".
Ранее сообщалось, что КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева, соответствующее распоряжение было подписано. Власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.
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