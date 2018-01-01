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На 60-70% выше: в НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев

Сегодня, 18:42

Если бы тарифы пересмотрели раньше, то повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Газ монеты
Цена на газ может вырасти на 60-70% – НКРЭКУ. 112.ua
При приведении газовых тарифов для населения к рыночному уровню цены на газ поднимут на 60-70-70%.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк, пишет Укринформ.

"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу после соответствующего заявления МВФ, то повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщалось, в Украине населению готовят повышение тарифов на газ в два раза. Владимир Гройсман может уйти в отставку, чтобы не нести ответственность за очередное повышение цен на "голубое топливо" для населения.

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев

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Теги:  
цены на газ, цена на газ, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, МВФ
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