На акции "Бессмертный полк" в центре Киева произошла драка: видео

Отдельные группы участников "Бессмертного полка" выкрикивали антиукраинские лозунги.

В центре Киева произошла драка "Апостроф"

В центре Киева во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка. Инцидент произошел возле станции метро "Арсенальная".

Там собрались участники акции, которые несут плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны, передает "Апостроф".

В результате потасовки пострадал мужчина, ему разбили нос.

Также в интернете обнародовали видео потасовки на акции "Бессмертный полк" в Киеве, в результате которой пострадал мужчина. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.





Как передает УНИАН, в колонне участников шествия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне были слышны отдельные скандирования "Бандера - вон из Киева" и "Фашизм не пройдет".

Согласно информации, периодически отдельные группы участников шествия выкрикивали антиукраинские лозунги.

Кроме того, в парке Славы возле монумента Неизвестному солдату, где проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция оттеснила общественных активистов от народных депутатов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Нестора Шуфрича.

После того, как Новинский и Шуфрич возложили цветы к памятнику и двинулись по боковой аллее, к ним пытались подойти несколько общественных активистов. Однако охрана нардепов и полиция начала их оттеснять вглубь парка.

Сами активисты рассказали журналистам, что полиция "сотрудничала совместно с охраной депутатов и титушками Ильи Кивы".

"Мы хотели пообщаться с Шуфричем и Новинским, которые являются убийцами Майдана и до сих пор не сидят в тюрьме", — заявили активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киеве на улице Ивана Мазепы неизвестные пытались прорвать кордон полиции.

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