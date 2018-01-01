На автора нашумевшей антисемитской статьи завели уголовное дело

Прокуратура увидела в тексте признаки нарушения равноправия граждан в по национальному признаку.

Главный редактор "Чортковского вестника" Марьяна Полянская. Фото: соцсети

Как передает прокуратура области, в ходе расследования было установлено, что публикация в газете "Чортковский вестник" содержит признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

Как сообщал "Главред" ранее, статья под заголовком "Жиды или евреи" за авторством журналиста Марьяны Полянской вышла 2 февраля 2018 года. В публикации рассказывается о том, что власть в Украине захватили евреи. Внимание на появление статьи обратил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Сама журналистка удивилась шуму, который поднялся вокруг издаваемой ею газеты тиражом в 1 тысячу экемпляров и добавила, что никогда не позиционировала себя антисемитом или шовинистом.

"Самое главное, из-за чего я написала этот материал - это тот факт, что официальный Израиль не признает обоих Голодоморов, в которых погибли более 6 миллионов украинцев. А почему сейчас? Потому что время войны, и нужно называть вещи своими именами, нужно заботиться о сохранении самоидентичности", - сказала редактор "Чортковского вестника".

Фрагмент статьи "Жиды или евреи". Фото: Эдуард Долинский / Facebook

В настоящий момент прокуратурой Тернопольской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следователями полиции по ч. 2 ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной вражды, совершенное должностным лицом).